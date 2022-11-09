San Diego County election results from Registrar of Voters Office at noon Nov. 9, 2022

FINAL UNOFFICIAL ELECTION NIGHT RESULTS
PROJECTED OUTSTANDING BALLOTS: 500,000
NEXT POST 11/10/2022 BY 5 P.M.
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GAVIN NEWSOM, DEM
|301,867
|53.96%
|BRIAN DAHLE, REP
|257,526
|46.04%
Contest: LIEUTENANT GOVERNOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ELENI KOUNALAKIS, DEM
|299,989
|54.14%
|ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS, REP
|254,089
|45.86%
Contest: SECRETARY OF STATE, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SHIRLEY N. WEBER, DEM
|302,289
|54.79%
|ROB BERNOSKY, REP
|249,461
|45.21%
Contest: CONTROLLER, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MALIA M. COHEN, DEM
|275,211
|50.15%
|LANHEE J. CHEN, REP
|273,602
|49.85%
Contest: TREASURER, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|FIONA MA, DEM
|295,022
|53.74%
|JACK M. GUERRERO, REP
|253,982
|46.26%
Contest: ATTORNEY GENERAL, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ROB BONTA, DEM
|294,552
|53.52%
|NATHAN HOCHMAN, REP
|255,811
|46.48%
Contest: INSURANCE COMMISSIONER, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RICARDO LARA, DEM
|296,861
|54.41%
|ROBERT HOWELL, REP
|248,755
|45.59%
Contest: MEMBER, STATE BOARD OF EQUALIZATION 4TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MIKE SCHAEFER, DEM
|261,299
|61.59%
|DAVID DODSON, DEM
|162,965
|38.41%
Contest: UNITED STATES SENATOR (Full Term), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ALEX PADILLA, DEM
|306,703
|55.30%
|MARK P. MEUSER, REP
|247,932
|44.70%
Contest: UNITED STATES SENATOR (Partial/Unexpired Term), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ALEX PADILLA, DEM
|304,942
|55.18%
|MARK P. MEUSER, REP
|247,646
|44.82%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 48TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DARRELL ISSA, REP
|59,081
|60.95%
|STEPHEN HOULAHAN, DEM
|37,860
|39.05%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 49TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MIKE LEVIN, DEM
|59,655
|55.63%
|BRIAN MARYOTT, REP
|47,588
|44.37%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 50TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SCOTT PETERS, DEM
|87,048
|60.02%
|COREY GUSTAFSON, REP
|57,972
|39.98%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 51ST DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SARA JACOBS, DEM
|72,735
|59.03%
|STAN CAPLAN, REP
|50,476
|40.97%
Contest: UNITED STATES REPRESENTATIVE 52ND DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JUAN VARGAS, DEM
|52,645
|64.39%
|TYLER GEFFENEY, REP
|29,112
|35.61%
Contest: STATE SENATOR 18TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|STEVE PADILLA, DEM
|40,622
|58.87%
|ALEJANDRO GALICIA, REP
|28,385
|41.13%
Contest: STATE SENATOR 32ND DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KELLY SEYARTO, REP
|1,443
|55.46%
|BRIAN NASH, DEM
|1,159
|44.54%
Contest: STATE SENATOR 38TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CATHERINE BLAKESPEAR, DEM
|79,765
|54.50%
|MATT GUNDERSON, REP
|66,590
|45.50%
Contest: STATE SENATOR 40TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BRIAN W. JONES, REP
|95,760
|55.23%
|JOSEPH C. ROCHA, DEM
|77,621
|44.77%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 74TH DISTRICT (SAN DIEGO PORTION ONLY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CHRIS DUNCAN, DEM
|25,246
|50.73%
|LAURIE DAVIES, REP
|24,518
|49.27%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 75TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MARIE WALDRON, REP
|54,815
|66.76%
|RANDY VOEPEL, REP
|27,292
|33.24%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 76TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KRISTIE BRUCE-LANE, REP
|42,418
|50.37%
|BRIAN MAIENSCHEIN, DEM
|41,803
|49.63%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 77TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TASHA BOERNER HORVATH, DEM
|65,791
|58.21%
|DAN DOWNEY, REP
|47,223
|41.79%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 78TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CHRIS WARD, DEM
|57,958
|65.16%
|ERIC E. GONZALES, REP
|30,996
|34.84%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 79TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|AKILAH WEBER, DEM
|34,845
|61.16%
|CORBIN SABOL, REP
|22,124
|38.84%
Contest: MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY 80TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DAVID ALVAREZ, DEM
|37,961
|71.81%
|GEORGETTE GÓMEZ, DEM
|14,903
|28.19%
Contest: CA CHIEF JUSTICE SUPREME COURT (GUERRERO), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|296,674
|66.19%
|NO
|151,536
|33.81%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE SUPREME COURT (LIU), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|286,548
|65.30%
|NO
|152,245
|34.70%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE SUPREME COURT (JENKINS), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|279,247
|64.50%
|NO
|153,676
|35.50%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE SUPREME COURT (GROBAN), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|275,566
|63.95%
|NO
|155,317
|36.05%
Contest: CA PRESIDING JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 1 (MCCONNELL), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|280,384
|65.81%
|NO
|145,699
|34.19%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 1 (DO), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|267,291
|63.32%
|NO
|154,829
|36.68%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 1 (BUCHANAN), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|262,506
|63.37%
|NO
|151,735
|36.63%
Contest: CA PRESIDING JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 2 (RAMIREZ), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|310,251
|74.83%
|NO
|104,379
|25.17%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 2 (RAPHAEL), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|260,689
|63.37%
|NO
|150,696
|36.63%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 2 (CODRINGTON), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|317,860
|77.07%
|NO
|94,555
|22.93%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 2 (MENETREZ), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|254,178
|62.00%
|NO
|155,793
|38.00%
Contest: CA PRESIDING JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 3 (O’LEARY), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|268,449
|65.28%
|NO
|142,758
|34.72%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 3 (BEDSWORTH), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|247,638
|60.66%
|NO
|160,582
|39.34%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 3 (SANCHEZ), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|258,199
|62.79%
|NO
|152,998
|37.21%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 3 (MOORE), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|266,585
|64.81%
|NO
|144,755
|35.19%
Contest: CA ASSOC. JUSTICE, CT OF APPEAL, 4TH DIST. DIV 3 (MOTOIKE), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|261,308
|63.55%
|NO
|149,878
|36.45%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 35, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|REBECCA KANTER
|242,905
|51.73%
|MIKE MURPHY
|226,613
|48.27%
Contest: JUDGE OF THE SUPERIOR COURT OFFICE NO. 36, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PETE MURRAY
|241,401
|51.91%
|PETER SINGER
|223,593
|48.09%
Contest: STATE SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TONY K. THURMOND
|269,825
|59.28%
|LANCE RAY CHRISTENSEN
|185,372
|40.72%
Contest: COUNTY BOARD OF EDUCATION 3RD DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ALICIA MUÑOZ
|56,397
|64.96%
|MARVIN J. ATTIQ
|30,420
|35.04%
Contest: COUNTY BOARD OF EDUCATION 5TH DISTRICT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RICK SHEA
|64,903
|57.97%
|EMILY ORTIZ WICHMANN
|47,052
|42.03%
Contest: GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DESIREE KLAAR
|8,311
|51.57%
|DAWN IVY
|7,805
|48.43%
Contest: GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DEBBIE JUSTESON
|10,439
|64.60%
|MEGAN D. DUNN
|5,720
|35.40%
Contest: PALOMAR COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JUDY PATACSIL
|13,735
|51.98%
|FRANK XU
|12,688
|48.02%
Contest: PALOMAR COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4 (SHORT TERM), VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MICHELLE RAINS
|16,751
|56.81%
|KARTIK RAJU
|12,733
|43.19%
Contest: PALOMAR COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JACQUELINE KAISER
|13,625
|51.73%
|NORMA MIYAMOTO
|12,716
|48.27%
Contest: SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ROBERT MORENO
|5,186
|54.25%
|GONZALO JESUS QUINTERO
|4,374
|45.75%
Contest: SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CORINA SOTO
|4,913
|47.25%
|MAE CASE
|2,914
|28.03%
|HUMBERTO GURMILAN
|2,570
|24.72%
Contest: SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DON M. DUMAS
|9,427
|64.58%
|ROSEMARIE BALLARD
|5,170
|35.42%
Contest: BONSALL UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA – B, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MICHAEL GADDIS
|639
|72.37%
|RICHARD H. BRUCK
|244
|27.63%
Contest: BONSALL UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA – D, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ROGER MERCHAT
|605
|54.55%
|BETH KLOPFENSTEIN
|379
|34.17%
|MARK JONES
|125
|11.27%
Contest: CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MICHELE TSUTAGAWA WARD
|1,651
|55.53%
|SHARON MCKEEMAN
|1,322
|44.47%
Contest: CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GRETCHEN VURBEFF
|2,339
|54.01%
|JENNIFER FORNAL
|1,992
|45.99%
Contest: CARLSBAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KATHY RALLINGS
|1,822
|55.96%
|SCOTT DAVISON
|1,434
|44.04%
Contest: CORONADO UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SCOT YOUNGBLOOD
|2,180
|18.03%
|ALEXIA PALACIOS-PETERS
|2,081
|17.21%
|MALACHY DENIS SANDIE
|1,705
|14.10%
|LISA MEGLIOLI
|1,671
|13.82%
|STEPHANIE ANDERSON
|1,644
|13.60%
|HELEN ANDERSON-CRUZ
|1,335
|11.04%
|MARK M. SCHEURER
|1,009
|8.35%
|MICHAEL IVERSEN
|466
|3.85%
Contest: CORONADO UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – SHORT TERM, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RENEE CAVANAUGH
|2,545
|56.00%
|GERRI L. MACHIN
|1,659
|36.50%
|NICOLE BOUCHER
|341
|7.50%
Contest: MOUNTAIN EMPIRE UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JEFFREY MORRISON
|1,051
|52.58%
|EDWARD KETCHUM
|948
|47.42%
Contest: OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NANCY LICONA
|1,799
|58.91%
|ALLYSON MINEAU
|1,255
|41.09%
Contest: OCEANSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RAQUEL RIOJAS ALVAREZ
|2,465
|79.52%
|TIGRAN GHUKASYAN
|635
|20.48%
Contest: POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA B, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GINGER COUVRETTE
|5,134
|48.13%
|FRIDA BRUNZELL
|3,378
|31.67%
|DAVE NELSON
|2,155
|20.20%
Contest: POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA C, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PATRICK BATTEN
|3,350
|49.59%
|HEATHER R. PLOTZKE
|3,007
|44.51%
|JASON M. BENNETT
|399
|5.91%
Contest: POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA D, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MICHELLE O’CONNOR-RATCLIFF
|4,228
|63.22%
|JANET M. BREMSETH
|2,460
|36.78%
Contest: RAMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MAYA PHILLIPS
|408
|74.18%
|DAVID WINDHAM
|142
|25.82%
Contest: RAMONA UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RODGER DOHM
|741
|51.85%
|NICOLE E. ROBERTSON
|396
|27.71%
|CINDY R. PARIS
|292
|20.43%
Contest: SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT B, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SHANA HAZAN
|16,831
|59.22%
|GODWIN HIGA
|11,592
|40.78%
Contest: SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT MEMBER, BOARD OF EDUCATION DISTRICT C, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CODY PETTERSON
|17,235
|52.95%
|BECCA WILLIAMS
|15,312
|47.05%
Contest: SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA C, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ANDRES RAMOS MARTIN
|884
|50.95%
|STEPHANIE CARROLL
|851
|49.05%
Contest: SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA E, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|STACY CARLSON
|2,382
|55.98%
|SHARYL CAVELLIER
|1,873
|44.02%
Contest: VALLEY CENTER-PAUMA UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JULIE STROH
|482
|56.44%
|WENDY HEREDIA
|201
|23.54%
|KATHLEEN HELMS
|171
|20.02%
Contest: VISTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DEBBIE MORTON
|1,650
|39.45%
|RENA MARROCCO
|1,556
|37.20%
|CARLA RIVERA-CRUZ
|977
|23.36%
Contest: VISTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JEN TELLES
|2,473
|51.84%
|MARTHA ALVARADO
|2,297
|48.16%
Contest: WARNER UNIFIED SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 2
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JEANNEAN ROMBAL
|298
|39.95%
|TODD S. HIPPER
|241
|32.31%
|PJ STONEBURNER
|207
|27.75%
Contest: ESCONDIDO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BOB WELLER
|1,160
|75.18%
|MICKEY E. JACKSON
|383
|24.82%
Contest: ESCONDIDO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JON PETERSEN
|4,190
|73.37%
|KATHRYN MC CARTHY
|1,521
|26.63%
Contest: FALLBROOK UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|COURTNEY HILBORN
|628
|52.82%
|JIM DOOLEY
|561
|47.18%
Contest: FALLBROOK UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PAUL J. CHRISTENSEN
|1,596
|59.24%
|KAREN CG WEISBERGER
|821
|30.48%
|JENNIFER SEXTON
|277
|10.28%
Contest: GROSSMONT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GARY WOODS
|4,900
|56.54%
|JO HART-LLOYD
|2,298
|26.51%
|GABRIEL LAWSON
|1,469
|16.95%
Contest: GROSSMONT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ROBERT SHIELD
|8,936
|54.30%
|JEANIE TYLER
|7,522
|45.70%
Contest: GROSSMONT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JIM KELLY
|10,231
|59.64%
|NANCY JENNINGS
|5,131
|29.91%
|TERRY KOHLENBERG
|1,794
|10.46%
Contest: SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RIMGA VISKANTA
|5,475
|57.87%
|DAVID CARATTINI
|3,986
|42.13%
Contest: SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JANE LEA SMITH
|5,326
|58.07%
|SHEILA KING
|3,266
|35.61%
|DANIEL HALE
|580
|6.32%
Contest: SAN DIEGUITO UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PHAN ANDERSON
|3,167
|51.44%
|JULIE BRONSTEIN
|2,674
|43.43%
|GEORGIA RINGLER
|316
|5.13%
Contest: SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ELVA LOPEZ-ZEPEDA
|4,064
|36.76%
|REBEKKAH E. NAPUTI
|2,563
|23.19%
|MARQUETTA BROWN
|2,318
|20.97%
|MICHAEL BLACK
|1,476
|13.35%
|NOEMI ABREGO
|633
|5.73%
Contest: SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DANTE GARCIA PAMINTUAN
|4,603
|50.32%
|MARTI EMERALD
|4,545
|49.68%
Contest: ALPINE UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|AL GUERRA
|2,486
|26.01%
|GLENN A. DICKIE
|2,302
|24.08%
|ERIC WRAY
|2,221
|23.24%
|ERIKA SIMMONS
|1,636
|17.12%
|DARLENE COSSIO
|913
|9.55%
Contest: CAJON VALLEY UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ANTHONY CARNEVALE
|3,764
|61.70%
|TAMARA L. OTERO
|2,336
|38.30%
Contest: CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER SEAT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|FRANCISCO TAMAYO
|23,170
|60.85%
|JESSE VIGIL
|14,910
|39.15%
Contest: CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER SEAT NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DELIA DOMINGUEZ CERVANTES
|14,892
|39.39%
|LESLIE RAY BUNKER
|13,383
|35.40%
|JAQUELINE GONZALEZ
|7,374
|19.50%
|ERIC DOUGLAS
|2,161
|5.72%
Contest: CHULA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER SEAT NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CESAR FERNANDEZ
|15,032
|39.98%
|KEREN DOMINGUEZ
|11,841
|31.50%
|ARMANDO FARIAS
|6,709
|17.84%
|JOHN H. BORJA
|4,014
|10.68%
Contest: DEL MAR UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SCOTT WOODEN
|4,132
|20.35%
|KATHERINE FITZPATRICK
|3,793
|18.68%
|DOUGLAS RAFNER
|3,479
|17.14%
|DANIELLE ROYBAL
|2,659
|13.10%
|CINDA PECK
|2,552
|12.57%
|WILLIAM “BILL” A. PORTER III
|2,258
|11.12%
|MANIZA SHEIKHANI
|1,177
|5.80%
|ESTHER R. SHEFFREY
|250
|1.23%
Contest: ENCINITAS UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|EMILY ANDRADE
|11,525
|24.67%
|MARLA STRICH
|10,166
|21.76%
|RAQUEL PFEIFER
|9,469
|20.27%
|ANDRE JOHNSON
|7,648
|16.37%
|JUSTIN RIED
|4,008
|8.58%
|THOMAS R. ANGEL
|3,905
|8.36%
Contest: ESCONDIDO UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOAN GARDNER
|4,025
|58.85%
|ELIZABETH SHULOK
|2,815
|41.15%
Contest: ESCONDIDO UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ZESTY HARPER
|2,601
|60.38%
|GEORGINE TOMASI
|1,707
|39.62%
Contest: FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CARON S. LIEBER
|269
|50.56%
|DIANE SEBALJ
|263
|49.44%
Contest: FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|STACEY MCRAE
|1,222
|48.19%
|SUSAN JACKSON LIEBES
|1,025
|40.42%
|KRYSTAL LEE
|289
|11.40%
Contest: FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MARY MC BRIDE
|1,213
|54.37%
|JOANN LOPEZ
|1,018
|45.63%
Contest: LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CAITLIN TIFFANY
|3,136
|63.60%
|JIM LONG
|1,795
|36.40%
Contest: LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|REBECCA MCRAE
|2,536
|56.89%
|MYRIAM S. MOODY
|1,922
|43.11%
Contest: LA MESA-SPRING VALLEY SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BRIANNA E. COSTON
|2,403
|51.62%
|KYLE HERMANN
|2,252
|48.38%
Contest: LAKESIDE UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ANDREW HAYES
|4,628
|25.45%
|JIM BENNETT
|3,753
|20.64%
|RON KASPER
|3,115
|17.13%
|BONNIE LACHAPPA
|2,360
|12.98%
|HOLLY FERRANTE
|2,088
|11.48%
|MAUREEN A. CRUISE
|1,173
|6.45%
|AARON VINCENT GORDON
|1,069
|5.88%
Contest: LAKESIDE UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – SHORT TERM, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|AUTUMN ELLENSON
|4,732
|68.51%
|DON WHISMAN
|2,175
|31.49%
Contest: NATIONAL SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MARIA BETANCOURT-CASTAÑEDA
|2,684
|24.59%
|ALMA SARMIENTO
|2,528
|23.16%
|BARBARA A. AVALOS
|2,406
|22.04%
|KIM EBLAMO GARRIDO
|1,823
|16.70%
|AMY SPACKMAN
|1,476
|13.52%
Contest: RANCHO SANTA FE SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 2
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JEE MANGHANI
|779
|26.34%
|PAUL K. SEITZ
|752
|25.42%
|CRISTIAN ZARCU
|730
|24.68%
|KALI KIM
|697
|23.56%
Contest: SAN PASQUAL UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER – SHORT TERM TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KAMI GOE
|385
|56.29%
|MARJOLEIN LEGGE-BEEKMAN
|299
|43.71%
Contest: SAN YSIDRO SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RODOLFO “RUDY” LOPEZ
|1,405
|24.25%
|ZENAIDA R P ROSARIO
|1,332
|22.99%
|IRENE LOPEZ
|1,187
|20.48%
|ZACCHERI BROWN
|856
|14.77%
|MANUEL RAUL LOPEZ JR.
|631
|10.89%
|MICHAEL A. SISNEROS
|384
|6.63%
Contest: SANTEE SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER SEAT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BARBARA L. RYAN
|8,252
|76.15%
|RON BURNER
|2,584
|23.85%
Contest: SANTEE SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER SEAT NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KEN FOX
|5,506
|50.80%
|TRACIE THILL
|3,877
|35.77%
|JOSEPH DOLIN
|1,456
|13.43%
Contest: SOLANA BEACH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DEBRA H. SCHADE
|1,506
|80.62%
|AUBREY L. HUFF
|362
|19.38%
Contest: SOLANA BEACH SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GAYLIN ALLBAUGH
|788
|53.68%
|CHUCK RINGER
|680
|46.32%
Contest: SOUTH BAY UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KELLY M. LEIKER
|1,368
|67.79%
|MIGUEL DEL VILLAR
|650
|32.21%
Contest: SOUTH BAY UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOSE A. LOPEZ EGUINO
|866
|65.11%
|JOHN D. WATERS
|464
|34.89%
Contest: SOUTH BAY UNION SCHOOL DISTRICT GOVERNING BOARD MEMBER TRUSTEE AREA NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MELANIE ELLSWORTH
|757
|67.59%
|LINCOLN PICKARD
|363
|32.41%
Contest: MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NATHAN FLETCHER
|60,277
|62.80%
|AMY REICHERT
|35,709
|37.20%
Contest: MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS DISTRICT NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JIM DESMOND
|64,279
|61.89%
|TIFFANY BOYD-HODGSON
|39,582
|38.11%
Contest: ASSESSOR/RECORDER/COUNTY CLERK, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JORDAN MARKS
|252,561
|52.14%
|BARBARA BRY
|231,800
|47.86%
Contest: DISTRICT ATTORNEY, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SUMMER STEPHAN
|410,852
|100.00%
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KELLY ANNE MARTINEZ
|282,166
|57.07%
|JOHN HEMMERLING
|212,286
|42.93%
Contest: TREASURER-TAX COLLECTOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DAN MCALLISTER
|374,773
|76.34%
|GREG HODOSEVICH
|116,152
|23.66%
Contest: CITY OF CARLSBAD MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KEITH BLACKBURN
|19,985
|70.04%
|MICHAEL CURTIN
|8,549
|29.96%
Contest: CITY OF CARLSBAD MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MELANIE BURKHOLDER
|2,419
|39.02%
|SAM WARD
|2,206
|35.58%
|DEEDEE TREJO-ROWLETT
|909
|14.66%
|ANTHONY BONA
|296
|4.77%
|CORY GEIGERT
|220
|3.55%
|ALLEN J. MANZANO
|150
|2.42%
Contest: CITY OF CARLSBAD MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PRIYA BHAT-PATEL
|4,100
|53.99%
|RAY PEARSON
|3,494
|46.01%
Contest: CITY OF CARLSBAD CITY CLERK, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SHERRY FREISINGER
|21,369
|100.00%
Contest: CITY OF CARLSBAD TREASURER, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CRAIG J. LINDHOLM
|16,996
|66.03%
|LANCE SCHULTE
|8,744
|33.97%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOHN MC CANN
|19,407
|55.17%
|AMMAR CAMPA-NAJJAR
|15,769
|44.83%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CAROLINA CHAVEZ
|5,421
|52.20%
|MARCO CONTRERAS
|4,965
|47.80%
Contest: CITY OF CHULA VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|STEVE STENBERG
|4,501
|52.85%
|JOSE PRECIADO
|4,015
|47.15%
Contest: CITY OF CHULA VISTA CITY ATTORNEY, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|SIMON SILVA
|16,598
|50.23%
|DAN SMITH
|16,449
|49.77%
Contest: CITY OF CORONADO MEMBER, CITY COUNCIL, VOTE FOR 2
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOHN DUNCAN
|2,625
|33.48%
|CARRIE ANNE DOWNEY
|2,303
|29.37%
|MARVIN HEINZE
|2,150
|27.42%
|PILIALOHA ESTALL
|763
|9.73%
Contest: CITY OF DEL MAR MEMBER, CITY COUNCIL, VOTE FOR 2
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TERRY GAASTERLAND
|1,042
|44.45%
|DWIGHT WORDEN
|672
|28.67%
|STEVE QUIRK
|630
|26.88%
Contest: CITY OF EL CAJON MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BILL WELLS
|8,719
|72.45%
|ARNIE M. LEVINE
|3,315
|27.55%
Contest: CITY OF EL CAJON MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GARY KENDRICK
|3,412
|100.00%
Contest: CITY OF ENCINITAS MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TONY KRANZ
|8,011
|48.19%
|CINDY CREMONA
|4,161
|25.03%
|JEFF MORRIS
|3,984
|23.97%
|MICHAEL “MYEKAH” BLOBE
|467
|2.81%
Contest: CITY OF ENCINITAS MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOY LYNDES
|2,164
|52.41%
|JULIE THUNDER
|1,965
|47.59%
Contest: CITY OF ENCINITAS MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BRUCE EHLERS
|2,010
|47.06%
|PAMELA “PAM” REDELA
|1,377
|32.24%
|DAN VAUGHN
|546
|12.78%
|STACIE DAVIS
|338
|7.91%
Contest: CITY OF ESCONDIDO MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DANE M. WHITE
|9,982
|51.62%
|PAUL “MAC” MCNAMARA
|9,356
|48.38%
Contest: CITY OF ESCONDIDO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CONSUELO MARTINEZ
|1,690
|66.54%
|MIKE JOHNSON-PALOMARES
|850
|33.46%
Contest: CITY OF ESCONDIDO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOE GARCIA
|3,504
|52.28%
|JEFF GRIFFITH
|3,198
|47.72%
Contest: CITY OF IMPERIAL BEACH MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PALOMA AGUIRRE
|1,435
|42.39%
|SHIRLEY NAKAWATASE
|1,412
|41.71%
|JOHN “JACK” FISHER
|481
|14.21%
|VANCE E. LOCKE
|57
|1.68%
Contest: CITY OF IMPERIAL BEACH MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CAROL SEABURY
|307
|54.14%
|JEN CRUMLEY
|260
|45.86%
Contest: CITY OF IMPERIAL BEACH MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MITCHELL “MITCH” MCKAY
|676
|58.83%
|ANNA WEBB
|473
|41.17%
Contest: CITY OF LA MESA MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MARK ARAPOSTATHIS
|5,875
|53.61%
|KRISTINE C. ALESSIO
|5,084
|46.39%
Contest: CITY OF LA MESA MEMBER, CITY COUNCIL, VOTE FOR 2
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|LAURA LOTHIAN
|4,903
|25.05%
|PATRICIA N. DILLARD
|4,595
|23.48%
|MEJGAN AFSHAN
|4,124
|21.07%
|TONY ORLANDO
|3,796
|19.39%
|KATHLEEN BRAND
|2,155
|11.01%
Contest: CITY OF LA MESA TREASURER, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MATT STRABONE
|5,298
|51.75%
|WILLIAM “BILL” EXETER
|4,940
|48.25%
Contest: CITY OF LEMON GROVE MEMBER, CITY COUNCIL, VOTE FOR 2
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JENNIFER L. MENDOZA
|1,607
|27.12%
|ALYSSON SNOW
|1,489
|25.13%
|STEPHANIE KLEIN
|996
|16.81%
|BLANCA LOPEZ BROWN
|935
|15.78%
|JESSICA “JESSYKA” HEREDIA
|899
|15.17%
Contest: CITY OF NATIONAL CITY MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RON MORRISON
|2,108
|38.92%
|JOSE RODRIGUEZ
|1,750
|32.31%
|ALEJANDRA SOTELO-SOLIS
|1,558
|28.77%
Contest: CITY OF NATIONAL CITY MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|LUZ MOLINA
|879
|100.00%
Contest: CITY OF NATIONAL CITY MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DITAS YAMANE
|1,006
|60.71%
|MARISSA ACIERTO
|651
|39.29%
Contest: CITY OF OCEANSIDE MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ERIC JOYCE
|2,554
|38.19%
|KORI JENSEN
|2,262
|33.82%
|DARIN SELNICK
|1,365
|20.41%
|ALVIN L. MCGEE
|271
|4.05%
|DAVID TURGEON
|236
|3.53%
Contest: CITY OF OCEANSIDE MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RICHARD ROBINSON
|3,812
|54.88%
|DANIEL DOMINGUEZ
|3,134
|45.12%
Contest: CITY OF POWAY MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|STEVE VAUS
|5,915
|57.33%
|DELTA ESPARZA
|3,084
|29.89%
|YURI BOHLEN
|830
|8.04%
|EMEKA IBEKWE
|326
|3.16%
|BHAVANA KANSAL
|162
|1.57%
Contest: CITY OF POWAY MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BRIAN PEPIN
|1,394
|57.37%
|HIRAM SOTO
|1,036
|42.63%
Contest: CITY OF POWAY MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PETER DE HOFF
|1,203
|44.77%
|KEVIN JUZA
|968
|36.03%
|TONY RUSSO
|516
|19.20%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JENNIFER CAMPBELL
|14,191
|55.15%
|LINDA LUKACS
|11,539
|44.85%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MONICA MONTGOMERY STEPPE
|9,545
|66.54%
|GLORIA EVANGELISTA
|4,799
|33.46%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 6, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KENT LEE
|10,637
|57.00%
|TOMMY HOUGH
|8,023
|43.00%
Contest: CITY OF SAN DIEGO MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 8, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|VIVIAN MORENO
|7,116
|61.65%
|ANTONIO MARTINEZ
|4,427
|38.35%
Contest: CITY OF SAN MARCOS MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|REBECCA D. JONES
|10,280
|66.25%
|RANDY WALTON
|5,237
|33.75%
Contest: CITY OF SAN MARCOS MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MARIA NUÑEZ
|1,215
|100.00%
Contest: CITY OF SAN MARCOS MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MIKE SANNELLA
|1,993
|45.22%
|JAY PETREK
|1,599
|36.28%
|LIONEL A. SAULSBERRY
|432
|9.80%
|AMBREEN AHMED
|383
|8.69%
Contest: CITY OF SOLANA BEACH MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KRISTI BECKER
|469
|71.93%
|KRISTIN BRINNER
|183
|28.07%
Contest: CITY OF SOLANA BEACH MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JILL MACDONALD
|839
|100.00%
Contest: CITY OF VISTA MAYOR, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOHN FRANKLIN
|7,514
|54.33%
|CIPRIANO VARGAS
|6,316
|45.67%
Contest: CITY OF VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CORINNA CONTRERAS
|1,442
|100.00%
Contest: CITY OF VISTA MEMBER, CITY COUNCIL DISTRICT NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DAN O’DONNELL
|2,410
|50.08%
|ARMEN KURDIAN
|2,402
|49.92%
Contest: ALPINE FIRE PROTECTION DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BARON T. “BARRY” WILLIS
|2,872
|33.87%
|BILL F. PASKLE
|1,838
|21.67%
|CHASE CROMWELL
|1,702
|20.07%
|THOMAS A. GIRARD
|1,284
|15.14%
|GARETT W. HOSTETLER
|784
|9.25%
Contest: CANEBRAKE COUNTY WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|DARYL R. HOLMES
|10
|29.41%
|GUNNAR RAMSTRUM
|9
|26.47%
|ELLYN HAE
|9
|26.47%
|JERRY BUCHEIT
|6
|17.65%
Contest: FALLBROOK COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 7
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|EILEEN DELANEY
|5,046
|10.98%
|STEVE BROWN
|4,119
|8.96%
|J.J. NEESE
|3,901
|8.49%
|JENIENE L. DOMERCQ
|3,878
|8.44%
|SCOTT SPENCER
|3,424
|7.45%
|KELLY E. HANSEN
|3,423
|7.45%
|DEBBIE WILLIAMS
|3,308
|7.20%
|PETER W. WILSON
|3,227
|7.02%
|MICHELE MCCAFFERY
|3,215
|7.00%
|KARI ANN HOYER
|2,767
|6.02%
|TAUNA A. RODARTE
|2,690
|5.85%
|MARK MERVICH
|2,632
|5.73%
|VICTORIA STOVER
|2,037
|4.43%
|LISA LYNN GEFFENEY
|1,598
|3.48%
|KRYSTAL LEE
|684
|1.49%
Contest: FALLBROOK REGIONAL HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS ZONE NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JENNIFER JEFFRIES
|892
|55.13%
|SYDNEY LAY
|726
|44.87%
Contest: FALLBROOK REGIONAL HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS ZONE NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|WILLIAM R. LEACH
|1,005
|55.56%
|MARGIE MOSAVI
|804
|44.44%
Contest: FALLBROOK REGIONAL HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS ZONE NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TERRY BROWN
|1,735
|62.25%
|HOWARD SALMON
|1,052
|37.75%
Contest: HELIX WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ANDREA BETH DAMSKY
|3,993
|54.81%
|JORDAN LEHR
|3,292
|45.19%
Contest: JACUMBA COMMUNITY SERVICES DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|KATRINA WESTLEY
|55
|32.93%
|SARAH MISQUEZ
|51
|30.54%
|DEBRA YU
|47
|28.14%
|JOHN HOGUE
|14
|8.38%
Contest: LAKESIDE COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 7
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|ROBERT F.J. RUTLEDGE
|6,695
|14.46%
|OLEKSANDRA REVA
|5,372
|11.60%
|STEVE ROBAK
|5,157
|11.14%
|REY E. LYYJOKI
|3,979
|8.59%
|SPENCER HANCOCK
|3,814
|8.24%
|KRISTEN L. EVERHART
|3,437
|7.42%
|RICHARD R. ABRAHAM
|3,261
|7.04%
|MORGAN MAGILL
|3,100
|6.69%
|JONATHAN SILVA
|2,823
|6.10%
|DANIEL L. MOODY
|2,740
|5.92%
|MARK A. LANDRY
|2,336
|5.04%
|JOSEF KUFA
|1,814
|3.92%
|TERESA L. LEADER-ANDERSON
|1,776
|3.84%
Contest: LAKESIDE FIRE PROTECTION DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TIMOTHY E. ROBLES
|1,377
|68.71%
|ROBERT PETERSON
|627
|31.29%
Contest: OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MARCO SAN ANTONIO
|2,220
|70.77%
|ROBERT MAX KEPHART II
|917
|29.23%
Contest: OLIVENHAIN MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MATTHEW R. HAHN
|1,108
|63.21%
|ALBERT BATES
|245
|13.98%
|CRAIG FORMAN
|208
|11.87%
|JAMES KEYES
|192
|10.95%
Contest: OTAY WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GARY D. CROUCHER
|3,550
|56.19%
|HECTOR RAUL GASTELUM
|2,768
|43.81%
Contest: PADRE DAM MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|BILL POMMERING
|2,057
|69.24%
|JOSE ANTONIO OROSCO
|914
|30.76%
Contest: PALOMAR HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MICHAEL “MIKE” J. PACHECO
|7,242
|53.47%
|ROBIN JOY MAXSON
|6,302
|46.53%
Contest: PALOMAR HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|LAURIE EDWARDS-TATE
|11,829
|81.41%
|ROD JONES
|2,702
|18.59%
Contest: PALOMAR HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 5, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JOHN CLARK
|9,590
|61.76%
|ALEJANDRO PAZ
|3,527
|22.72%
|HANS CHRISTIAN SISON
|2,410
|15.52%
Contest: PALOMAR HEALTH DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 7, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|LINDA GREER
|7,979
|74.79%
|CAROL WARE
|2,689
|25.21%
Contest: PAUMA VALLEY COMMUNITY SERVICES DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS, VOTE FOR 3
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RICHARD COLLINS
|189
|30.88%
|BETH POTALIVO
|184
|30.07%
|JODIE MICHELLE LAWSTON
|163
|26.63%
|MICHAEL MARTELLO
|76
|12.42%
Contest: RAINBOW COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 5
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MICHELE D. SHEEHAN
|210
|17.13%
|FREDERICK L. RASP
|196
|15.99%
|DOUGLAS W. GASTELUM
|196
|15.99%
|LYNNE T. MALINOWSKI
|192
|15.66%
|MARTIN A. KURLAND
|187
|15.25%
|GUY M. MATURO
|139
|11.34%
|ERIN MATURO
|106
|8.65%
Contest: RAINBOW MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|MIGUEL “MIG” GASCA
|861
|61.94%
|GREG IRVINE
|529
|38.06%
Contest: RAINBOW MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PATRICIA A. TOWNSEND-SMITH
|482
|52.28%
|BILL STEWART
|440
|47.72%
Contest: RAMONA COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 7
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|HOLLY HAMILTON BLEAKLEY
|3,272
|10.58%
|JANELLE CLARK
|3,192
|10.32%
|DAWN PERFECT
|3,055
|9.88%
|KRISTI MANSOLF
|2,634
|8.52%
|ROBIN JOY MAXSON
|2,539
|8.21%
|JONAS DYER
|2,537
|8.20%
|LAUREN ELYSE SCHULTE
|2,242
|7.25%
|JAMES “JIM” COOPER
|2,205
|7.13%
|SCOTT ENSIGN
|2,190
|7.08%
|LYNN HOPEWELL
|2,061
|6.67%
|LORI PATENAUDE
|1,883
|6.09%
|BRANDON POWELL
|1,786
|5.78%
|JOEY SPICUZZA
|1,326
|4.29%
Contest: RAMONA MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JAMES HICKLE
|911
|63.62%
|MIKE DUDAS
|521
|36.38%
Contest: RAMONA MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JACOB R. ZORIA
|401
|50.19%
|JOE STUPAR
|398
|49.81%
Contest: RINCON DEL DIABLO MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 1, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|GREG QUIST
|2,147
|62.49%
|DAN SUNDQUIST
|1,289
|37.51%
Contest: RINCON DEL DIABLO MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JAMES B. MURTLAND
|2,102
|53.20%
|PAUL FAUCHER
|1,172
|29.66%
|SUSAN REVELES
|677
|17.13%
Contest: RINCON DEL DIABLO MUNICIPAL WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 4, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|RONALD E. NAVES JR
|3,313
|67.99%
|ELLIOTT JUNG
|1,560
|32.01%
Contest: SPRING VALLEY COMMUNITY PLANNING AREA MEMBER, PLANNING GROUP, VOTE FOR 7
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CHRISTOPHER MICHAEL PIERCE
|4,660
|13.97%
|VICTORIA ALEXANDRIA ABRENICA
|4,444
|13.32%
|LORA LOWES
|3,814
|11.43%
|JOHN EUGENIO
|3,773
|11.31%
|CHRIS PEARSON
|3,681
|11.03%
|HEAVEN MAJESTA MORGAN
|3,467
|10.39%
|ROBERT EBLE
|3,439
|10.31%
|J. SCOTT SHAFFER
|3,362
|10.08%
|ANGELICA MARIA WALLACE
|2,726
|8.17%
Contest: TRI-CITY HEALTHCARE DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 6, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|TRACY M. YOUNGER
|7,082
|65.28%
|RICHARD TRUCHINSKI
|3,767
|34.72%
Contest: VALLECITOS WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 2, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|JIM HERNANDEZ
|1,177
|54.29%
|PAUL MENDOZA
|991
|45.71%
Contest: VALLECITOS WATER DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|CRAIG ELITHARP
|2,229
|81.65%
|NESTOR DAVID MENDEZ
|501
|18.35%
Contest: VISTA IRRIGATION DISTRICT MEMBER, BOARD OF DIRECTORS DIVISION NO. 3, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|PETER KUCHINSKY II
|1,853
|52.49%
|RICHARD ALVAREZ
|1,677
|47.51%
Contest: PROP 1 – REPRODUCTIVE FREEDOM, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|338,994
|62.04%
|NO
|207,380
|37.96%
Contest: PROP 26 – ALLOWS NEW TYPES OF GAMBLING, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|351,955
|64.92%
|YES
|190,169
|35.08%
Contest: PROP 27 – ALLOWS ONLINE AND MOBILE SPORTS WAGERING, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|455,757
|83.05%
|YES
|93,018
|16.95%
Contest: PROP 28 – PROVIDES ADDITIONAL FUNDING FOR ARTS & MUSIC ED., VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|320,546
|58.70%
|NO
|225,552
|41.30%
Contest: PROP 29 – REQ ON-SITE LICENSED MED KIDNEY DIALYSIS CLINICS, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|385,586
|71.06%
|YES
|157,038
|28.94%
Contest: PROP 30 – FUNDING PROG. REDUCE AIR POLLUTION/PREVENT WILDFIRES, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|310,514
|56.74%
|YES
|236,759
|43.26%
Contest: PROP 31 – REF 2020 LAW RETAIL SALE OF FLAVORED TOBACCO PRODUCTS, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|323,176
|59.37%
|NO
|221,179
|40.63%
Contest: COUNTY – MEASURE A – CANNABIS BUSINESS TAX, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|306,383
|57.39%
|NO
|227,517
|42.61%
Contest: CITY SAN DIEGO – MEASURE B – SOLID WASTE MANAGEMENT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|106,961
|50.48%
|YES
|104,944
|49.52%
Contest: CITY SAN DIEGO – MEASURE C – 30-FOOT HEIGHT LIMIT, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|105,412
|50.15%
|NO
|104,789
|49.85%
Contest: CITY SAN DIEGO – MEASURE D – CONTRACTING UPDATES, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|115,508
|56.84%
|NO
|87,709
|43.16%
Contest: CITY SAN DIEGO – MEASURE H – AMEND ARTICLE V, SEC. 55, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|133,143
|66.55%
|NO
|66,910
|33.45%
Contest: CITY CARLSBAD – MEASURE J – MONROE ST. POOL RENOVATION, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|15,000
|50.14%
|YES
|14,919
|49.86%
Contest: CITY CHULA VISTA – MEASURE K – MODIFY CITY CHARTER, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|21,405
|63.07%
|NO
|12,535
|36.93%
Contest: CITY EL CAJON – MEASURE P – ADOPT ONE-CENT SALES TAX, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|NO
|7,291
|59.43%
|YES
|4,977
|40.57%
Contest: CITY ENCINITAS – MEASURE L – CANNABIS BUSINESS TAX, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|11,491
|65.69%
|NO
|6,001
|34.31%
Contest: CITY ESCONDIDO – MEASURE E – 3/4 CENT SALES TAX, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|10,055
|50.26%
|NO
|9,950
|49.74%
Contest: CITY ESCONDIDO – MEASURE F – TERM LIMITS, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|16,171
|82.37%
|NO
|3,462
|17.63%
Contest: CITY ESCONDIDO – MEASURE G – REDUCE CITY TREASURER COMPENSATION, VOTE FOR 1
|Candidate Name
|Total Votes
|Percentage
|YES
|16,037
|82.50%